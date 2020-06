Elisabete França, da CET, é nomeada para a secretaria de Transportes de SP

21/06/2020 | 11:12



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), nomeou Elisabete França para exercer o cargo de secretária Municipal de Mobilidade e Transportes. Decisão nesse sentido foi publicada no Diário Oficial da cidade de ontem (20). Elisabete era diretora de Planejamento e Projetos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Na mesma edição do Diário Oficial municipal, Bruno Covas nomeou Edson Caram, que estava à frente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, para exercer o cargo de secretário executivo do gabinete do prefeito.

No dia 12 de junho, uma sexta-feira, Caram pediu demissão da secretaria. Na segunda-feira da mesma semana, o prefeito Covas, em entrevista coletiva, ameaçou dispensá-lo caso os ônibus na cidade ainda circulassem com pessoas em pé, uma das causas de aumento de contágio pelo novo coronavírus.