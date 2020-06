Ansel Elgort, de A Culpa é Das Estrelas, nega acusação de estupro: Foi consensual

21/06/2020 | 11:10



Ansel Elgort quebrou o silêncio e se manifestou pela primeira vez sobre as acusações de que teria estuprado uma fã em 2014, quando ela tinha 17 anos de idade.

No Instagram, o ator de A Culpa é das Estrelas, publicou um comunicado em que afirma que teve uma relação legal e consensual com a mulher, chamada Gabby.

Elgort também afirma que não lidou muito bem com o término da relação dos dois, e que na época, parou de responder a jovem. Ele afirma que a atitude foi imatura e cruel, sendo que um pedido de desculpas não resolveriam o comportamento inaceitável, mas que continua a refletir, aprender e a trabalhar para ter mais empatia.

Veja, abaixo, o comunicado na íntegra:

Fiquei angustiado de ver os posts nas redes sociais sobre mim que vêm circulando nas últimas 24 horas. Eu não posso alegar que entendo os sentimentos de Gabby, mas a sua descrição dos eventos simplesmente não é o que aconteceu. Eu nunca agredi e nunca agrediria alguém. O que é verdade é que em 2014, em Nova York, quando eu tinha 20 anos, Gabby e eu tivemos uma relação breve, legal e inteiramente consensual. Infelizmente, eu não lidei com o término bem. Eu parei de responder a ela, o que é uma coisa imatura e cruel de se fazer com alguém. Eu sei que essa desculpa atrasada não me absolve do meu comportamento inaceitável quando eu desapareci. Olhando para trás e a minha atitude, eu me sinto enojado e extremamente envergonhado pela forma como agi. Eu realmente sinto muito. Eu sei que preciso continuar a refletir, aprender e trabalhar para crescer a empatia.

Após o comunicado, na noite de sábado, dia 20, o ator recebeu comentários de apoio e críticas de internautas. Enquanto alguns disseram que o ator é inocente até que se prove o contrário, outros afirmaram que ele estaria se vitimizando.