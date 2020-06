Atila encara os paredões do ‘BBB’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/06/2020 | 00:01



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), tem demonstrado confiança aos seus aliados depois de mais uma operação policial que atingiu seu governo. Além de reforçar a imagem de vítima, o socialista recorre a um programa de TV para desenhar seu momento político. Atila diz que a sobrevivência faz dele um concorrente do BBB, o Big Brother Brasil, programa da Rede Globo que confina pessoas em uma casa e elimina-as a cada semana em uma enquete popular, chamada de paredão. Atila afirma ser o Dhomini, que venceu a terceira edição do BBB depois de enfrentar diversos paredões, ou Babu Santana, que, embora não tenha vencido o show deste ano, superou vários paredões. Ele garante ser vítima, discurso que, conforme medições de trackings eleitorais, tem sido bem aceito pela população mauaense.

Queiroz

O caso do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o motorista Fabrício Queiroz, preso ontem, foi comentado pelo prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB). “Em primeiro lugar, é muito importante que todas as pessoas possam ter o seu direito de defesa, mesmo sendo investigadas. Tenho certeza que os órgãos responsáveis vão apurar tudo isso, mas apurar principalmente com sensatez e clareza. Não podemos deixar que a política esteja à frente de uma investigação. Tem que ser dado direito de defesa amplo para todas as pessoas. O que nós não podemos aqui é cometer injustiças e perseguições. As perseguições são o que a gente está vendo de mais comum, infelizmente, neste País. Primeiro se persegue, se acusa, e depois apura.”

Resposta

Por fim, o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), rebateu o comentário do ex-prefeito Donisete Braga (PDT), que, neste Diário, classificou uma eventual reeleição do socialista como uma tragédia pior que o naufrágio do Titanic, em 1912. “É preciso deixar claro que ele (Donisete) não será o iceberg que tentará derrubar o prefeito do povo. Ele está inelegível, fora das urnas. Não pode naufragar o governo do povo.”

Umbanda

A Câmara de Santo André aprovou ontem projeto do vereador Alemão Duarte (PT) que institui o dia municipal da umbanda – a data será celebrada todo dia 15 de novembro. Dois dos vereadores evangélicos da casa, Elian Santana (DEM) e Sargento Lobo (Patriota), caminharam na direção contrária. A democrata votou pela rejeição da proposta. Lobo se absteve.

Off-line

O presidente da Câmara de São Caetano, Juarez Tudo Azul (PSDB), revogou a resolução que instituída as sessões virtuais no Legislativo. A medida foi cancelada sem que nenhuma plenária virtual tenha sido realizada – houve teste, apenas. Por outro lado, o tucano suspendeu a realização de sessões solenes no período de pandemia de Covid-19. Ontem os vereadores já voltaram às atividades presencialmente com obrigatoriedade de uso de máscaras e distribuição de álcool em gel a parlamentares e assessores (o público foi impedido de participar). Apesar da exigência, tinha vereador que transitava no plenário sem o uso correto da máscara.

Promessa

Ex-prefeito de Diadema e pré-candidato do PT neste ano, José de Filippi Júnior tem, por meio de lives, promovido discussões para montagem de seu plano de governo. Hoje à noite, vai anunciar sua primeira promessa: o resgate do programa Diadema Conectada, que promovia oferta de wi-fi gratuito em pontos de lazer da cidade. O projeto foi instituído no município em 2012, último ano do governo de Mário Reali (PT), pupilo político de Filippi.