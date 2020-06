Ashton Kutcher e Mila Kunis estão passando por crise no relacionamento e podem se divorciar

18/06/2020 | 10:10



A quarentena não está sendo muito saudável para alguns casais. Desta vez, Ashton Kutcher e Mila Kunis estão sendo alvo de boatos de separação. De acordo com o site The Blast, a relação entre os dois sofreu um baque com as revelações feitas em 2019 por Demi Moore em sua biografia Inside Out, em português De Dentro para Fora. Moore foi casada com Ashton durante seis anos, e o acusou de traições e bullying durante a relação. Apesar de o ator ter negado tais acusações, Mila teria perdido um pouco da confiança nele.

Depois disso, o casal parece estar passando por uma crise no relacionamento. O site norte-americano, com base em informações do Celebrity Insider, revelou que uma fonte próxima ao casal alegou que as coisas entre os dois já não estavam indo muito bem, e que a quarentena agravou a situação:

- Ela continua a ter inseguranças quando se trata de Ashton. Eles precisam consertar as coisas entre eles ou se separar para sempre. Os próximos meses serão cruciais.

Um dos indícios mais recentes de uma possível separação seria o fato de que a casa adquirida pelo casal em 2014, antes mesmo do casamento, foi colocada à venda há pouco tempo. A mansão de cinco quartos localizada em Beverly Hills, nos Estados Unidos, foi colocada no mercado por 14 milhões de dólares, o equivalente a pouco mais de 73 milhões e 200 mil reais:

- Os amigos pensam que Mila e Ashton estão vendendo a casa da família como o primeiro passo na divisão de seus bens. O casamento deles está definitivamente em crise.

Procurada pelo veículo, a equipe do casal não se pronunciou sobre assunto. Ashton e Mila também não fizeram nenhuma declaração pública até agora. Os dois são pais de Wyatt Isabelle, hoje com cinco anos de idade, e Dimitri Portwood, de três anos de idade, e são alvos de boatos de separação desde o início do relacionamento.