Danny Masterson, ator de That '70s Show, é acusado de estuprar três mulheres e pode ser condenado a 45 anos de prisão

18/06/2020 | 10:10



Danny Masterson, conhecido por ter interpretado Steven Hyde em That '70s Show, foi acusado de ter estuprado três mulheres no começo dos anos 2000, segundo disse o escritório do promotor do condado de Los Angeles na última quarta-feira, dia 17.

De acordo com informações do The New York Times, o ator é acusado de ter estuprado uma mulher de 23 anos de idade que ele havia convidado para ir em sua casa em algum período entre outubro e dezembro de 2003. Ele também é acusado de estuprar outra mulher, de 28 anos, naquele mesmo ano, assim como outra moça, de 21 anos.

Todas as alegações de estupro ocorreram na casa dele, segundo o comunicado.

Masterson, de 44 anos de idade, recebeu três acusações de estupro por força ou medo e pode ser condenado a 45 anos de prisão perpétua se condenado.

O advogado Tom Mesereau afirma que o ator é inocente e que Masterson e sua esposa estão completamente em choque que alegações de quase 20 anos resultaram em acusações:

As pessoas que conhecem o Sr. Masterson sabem de seu caráter e sabem que as alegações são falsas, diz o comunicado.

O ator foi preso na última quarta, dia 17, e depois foi libertado sob fiança, fixada em três milhões e 300 mil dólares, algo em torno de 17 milhões e 256 mil reais. Ele deve ainda ir ao tribunal responder pelas acusações no dia 18 de setembro.

Vale lembrar que em 2017 Masterson foi demitido de The Ranch, série em que atuava ao lado de Ashton Kutcher, após vir à tona alegações de estupro.