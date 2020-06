Morando tenta atrair bolsonaristas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/06/2020 | 00:01



A visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em agenda em São Bernardo foi tratada por interlocutores do prefeito Orlando Morando (PSDB) como mais um passo do tucano na articulação para ter os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao seu lado na tentativa de reeleição, neste ano – embora Eduardo tenha assegurado que seu objetivo era fiscalizar recursos federais na obra. Não foi o primeiro afago público de Morando ao clã Bolsonaro – o prefeito agradeceu o envio de recursos federais para conclusão do Hospital de Urgência. O tucano também elogiou, recentemente, a atuação de Paulo Chuchu, potencial candidato a vereador pelo PRTB e figura muito próxima dos Bolsonaro. A expectativa que o PRTB esteja no arco de aliados de Morando, aliás. O prefeito já conversou com outro bolsonarista de São Bernardo, o deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL), que tem avisado que não será candidato neste ano. Curiosamente, Morando costuma criticar Bolsonaro, em especial na conduta do governo federal sobre a pandemia do novo coronavírus, e é um dos principais aliados do governador João Doria (PSDB), desafeto do presidente da República.

Tiro incerto

Pré-candidato do PRTB em São Caetano, Thiago Tortorello subiu o tom contra a administração do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) nas redes sociais, mas uma das postagens utilizou informações inverídicas de uma operação da PF (Polícia Federal). Na semana passada, a corporação deflagrou a Operação Dúctil, que apura desvios de recursos no Estado de Rondônia. Buscas e apreensões foram feitas em empresas de São Caetano, mas Thiago relacionou a Prefeitura no ato policial, o que não ocorreu. Disse até da necessidade de “extirpar definitivamente a atual gestão pública de São Caetano pelas algemas da Polícia Federal ou pelas urnas”.

Questionamento – 1

O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) promete questionar a legalidade da proposta de aplicação de multa a quem disseminar fake news durante a pandemia do novo coronavírus – ideia do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano e aprovada na noite de terça-feira na Assembleia Legislativa.



Questionamento – 2

”Somos favoráveis ao combate às fake news, todos têm a responsabilidade de checar a veracidade do conteúdo que propagam, mas somos terminantemente contrários ao uso político do artifício”, reclamou o deputado Tenente Coimbra (PSL). “É o governador (João Doria, PSDB) quem vai determinar o que é uma notícia falsa? O risco de usar esse artigo para coibir notícias que contrariem seus interesses políticos é grande. Não podemos correr esse risco sob pena de ferir a liberdade de expressão e instaurar uma censura.”



Enel

A Câmara de São Bernardo aprovou requerimento de convocação de representantes da Enel, fornecedora de energia, para prestar esclarecimentos sobre o serviço executado na cidade. Diversos vereadores utilizaram a tribuna ontem – embora a sessão tenha sido realizada sem público e sem transmissão na internet – para criticar a atuação da empresa.



Carona

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), alvo de operação policial na segunda-feira por suspeita de superfaturamento na construção e gestão do hospital de campanha, alega ser vítima de perseguição e diz que a ação foi desarrazoada. Essa tese ganhou força ontem com material divulgado pelo MPF (Ministério Público Federal) à imprensa. O órgão aproveitou o momento para resgatar as operações que conduziu, junto à PF (Polícia Federal), que levaram Atila à cadeia duas vezes. Nenhuma novidade nos processos da Prato Feito e da Trato Feito foi registrada, mas o MPF fez questão de vincular seu trabalho no episódio.



Pré-candidatura

O PSC de Diadema anunciou que terá candidato na eleição à Prefeitura. Trata-se de David Gonçalves Moreira, que adotou o nome político de Arquiteto David. A direção da legenda assegura que o projeto não é balão de ensaio.