Bruna Marquezine diz que ela e Sasha achavam que iam casar com Junior Lima e revela que amizade com Manu Gavassi surgiu após as duas levarem chifre

17/06/2020 | 08:10



Bruna Marquezine apareceu bem à vontade no banheiro de sua casa para bater um papo com Sabrina Sato em mais um episódio do quadro Cada Um No Seu Banheiro. A atriz, que vestia um roupão, disse que nem sempre se sentiu muito confortável em expor sua vida pessoal e, por isso, tentou viver fases de sua vida mais longe dos holofotes:

- Eu sempre fui muito reservada, nunca fui de dividir minha vida pessoal o tempo inteiro, eu escolho o que me sinto confortável de dividir ou não, então obviamente tive momentos que guardei pra mim, pros meus amigos, pessoas próximas. Eu vivi minha juventude e continuo vivendo... Tive fases em que vivi minha vida mais intensamente fora dos holofotes, só o que faz ser uma pessoa mais centrada é a minha base, saber o quanto sua família é importante, confiar nas pessoas que trabalham diariamente com você. Minha base e minha rede de apoio são muito importantes pra mim, disse ela.

A atriz ainda explicou que não acha que sua vida é interessante o suficiente para que seja exposta na internet como algumas amigas fazem:

- O meu dia a dia não é interessante, pelo menos eu não acho. Não vejo o por que de dividir. Isso é uma visão muito pessoal, tenho muitas amigas que geram conteúdo diariamente e eu sou viciada em assistir o que elas postam, o dia a dia delas... Não é natural pra mim estar em casa e dividir.

Sobre as amigas, aliás, Bruna citou Manu Gavassi, que recentemente esteve no BBB20 e acabou expondo praticamente toda sua forma de viver frente às câmeras e, claro, contou com o apoio da atriz, que fez campanha para que ela vencesse o reality show global. A beldade ainda relembrou para Sabrina Sato como foi ficar amiga de Gavassi, em 2014, durante o intervalo das gravações da novela Em Família:

- A gente se encontrava no camarim, até um dia em que foi meio, 'estou indo almoçar'. Fomos nós duas. As duas tentando furar a onda, passando por um momento difícil mas tentando segurar. Uma de frente para a outra no intervalo, contando sua história, maquiando, mas se identificando. Ela sabia do que eu estava falando, e ela estava entendendo o que eu estava passando. O olho começou a marejar, a encher de lágrima. E viramos amigas, contou.

Bem-humorada, Bruna tirou sarro da fase que ela e Manu estavam enfrentando em suas vidas pessoais e acabaram se aproximando, citando os ex-relacionamentos das duas. Na época, a atriz viva um relacionamento de idas e vindas com Neymar Jr., enquanto Manu tinha acabado de terminar o namoro com Chay Suede:

- A Manu se aproximou no momento perfeito para criar uma amizade para a vida inteira. As duas sofrendo por causa de macho, as duas assim [fazendo um chifre com a mão], só na sofrência. A gente se olhou, se identificou, deu a mão e sofreu juntas.

A amizade com Sasha Meneghel também foi assunto da conversa, já que as duas são amigas desde a infância. Para a surpresa de Sabrina, a atriz revelou que ela e Sasha disputavam um crush por Junior Lima:

- Quando eu era criança, tinha certeza de que eu ia casar com o Junior e seria melhor amiga da Sandy. A Sasha também estava nessa, então a gente disputava esse namoro. A Sasha era muito danada. Ela fazia a gente segurar ele para ela dar selinho. Ela saia correndo e se escondia.