Câmara de S.Bernardo convoca sessão e terá de analisar pedidos de cassação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/06/2020 | 00:02



A Câmara de São Bernardo volta hoje a realizar sessão e terá de discutir dois pedidos de cassação, um contra o prefeito Orlando Morando (PSDB) e outro contra o vereador afastado Mario de Abreu (PDT). As duas solicitações foram feitas pela advogada Silmara Cristiane da Silva Pompolio.



Os trabalhos foram convocados pelo presidente Juarez Tudo Azul (PSDB) a partir das 10h, em sessão presencial e sem público – a casa poderia recorrer ao expediente da plenária on-line, mas abriu mão desse artifício. Apenas um projeto chegou à casa, que trata de modificação da gestão orçamentária durante a pandemia do novo coronavírus, mas o comentário é o de que outros três sejam endereçados ao Legislativo em regime de urgência.



Entretanto, antes da apreciação dos projetos de lei, a mesa diretora precisará deliberar sobre os pedidos de impeachment. A tendência é a de que ambos sejam rejeitados.



A solicitação de cassação de Morando se baseia na demora na entrega do Hospital de Urgência, localizado no Centro. O equipamento era para ter sido entregue até março, mas só foi aberto em maio.



Na visão da advogada, Morando protelou deliberadamente a entrega do hospital, sob alegação de necessitar de recursos federais para conclui-lo, a despeito de ter aumentado gastos com comissionados e publicidade. Ela avaliou que houve retardo premeditado da obra para “pressionar” a União. “Quantos morreram pela não conclusão do Hospital de Urgência?”, indagou. Para Silmara, houve improbidade administrativa no caso.



Sobre Mario de Abreu, a advogada criticou a morosidade do Legislativo em decidir sobre o futuro do ex-tucano, alvo de operação policial ainda em 2017, quando era secretário de Meio Ambiente do governo Morando. Ele foi afastado da função de vereador em 2018 – tenta reverter o cenário na Justiça – e a Câmara sequer abriu procedimento de ética contra o atual pedetista.