Oscar 2021 acontecerá em abril e filmes lançados até fevereiro poderão concorrer ao prêmio

15/06/2020 | 17:10



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira, dia 15, que a próxima edição do Oscar foi adiada. A premiação, que normalmente acontece no mês de fevereiro, agora ocorrerá no dia 25 de abril de 2021.

Um ponto interessante é que os filmes lançados até o dia 28 de fevereiro de 2021 poderão concorrer no evento. Já as nomeações serão divulgadas no dia 15 de março.

Outra novidade é o museu que será inaugurado pela Academia. Ele será o primeiro museu dedicado à celebrar a arte e a ciência cinematográfica. Localizado em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, o local será aberto no dia 30 de abril de 2021.

Outro adiamento

De acordo com o colunista Fefito, a pandemia do novo coronavírus também adiou os planos da Netflix em realizar uma versão brasileira do reality show Queer Eye. Os participantes do programa já foram escolhidos, mas o serviço de streaming pretende iniciar as gravações do projeto somente após o término da quarentena.

Recentemente, a Netflix ainda anunciou a produção das versões brasileiras de Casamento às Cegas, Brincando com Fogo e O Crush Perfeito.