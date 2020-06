Escritora afirma que relação de Meghan Markle com a família real ficou abalada três dias após casamento

15/06/2020 | 11:11



Novas revelações sobre a relação de Meghan Markle com a família real britânica foram contadas por Lady Colin ao jornal britânico Daily Star. A escritora do livro Meghan and Harry: The Real Story, explicou que tudo começou a desandar logo depois do casamento com o príncipe Harry.

A autora da publicação lembrou que Meghan fez algo que realmente surpreendeu os membros da realeza no aniversário de 70 anos do príncipe Charles:

- O que posso dizer é que algo aconteceu na primeira festa no jardim do Palácio de Buckingham... Todos nós ficamos absolutamente surpresos, todos pensamos que isso não era um bom presságio.

Lady afirmou que todo mundo estava na expectativa para que a chegada de Meghan na família fosse um sucesso. No entanto, tudo mudou rapidamente:

- Praticamente todo mundo que eu conheço, incluindo meus amigos reais, queria que Meghan fosse um sucesso. Mas rapidamente ficou claro que as coisas não seriam tão tranquilas quanto todos esperavam, e não seria tão positivo quanto todos esperavam que fosse.