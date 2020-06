Marília Mendonça defende namoro de Maiara e Fernando Zor: - Respeitem ou aprendam a lidar com o amor

15/06/2020 | 11:10



Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa fizeram sucesso durante a tão esperada Live das Patroas, que aconteceu no último domingo, dia 14. Com mais de cinco horas de duração, a apresentação ao vivo entregou diversos momentos icônicos, além de algumas novidades que fizeram a alegria dos fãs!

Representando o poder das mulheres no cenário sertanejo, as três fizeram mais do que cantar apenas os já conhecidos sucessos musicais e, sem mais nem menos, lançaram cinco músicas inéditas: Quero Você Do Jeito Que Quiser, Você Nem é Tudo Isso, 10 De Setembro, Assunto Delicado e Uma Vida a Mais - versão do clássico Listen To Your Heart, de Roxette.

Elas, que já haviam trabalhado juntas no passado, fizeram uma breve reflexão sobre a amizade ao longo dos anos.

- A gente amadureceu. Temos muito orgulho da nossa história e queremos compartilhar isso com vocês hoje. [...] Até o final vai ter muita polêmica, constrangimento. Nossos namorados foram proibidos de estarem aqui hoje. Foi ideia sua, né Maiara?, brincou Marília se referindo a Murilo Huff, seu namorado, Fernando Zor, de Maiara, e Fabricio Marques, de Maraisa.

- Não falei nada, sou uma pamonha aqui no meio, respondeu Maiara aos risos.

Mas a brincadeira aconteceu, de fato! Nas redes sociais, Fernando postou um clique, comprovando que ele, Fabricio e Murilo assistiram a live de longe:

Deixaram a gente de fora, sô? isso!, escreveu, com as hashtags live das patroas, chateados, que fase, vingaremos e live dos patrões.

Porém, em determinado momento, os três entraram ao vivo e mandaram recadinho para as patroas:

- A gente não foi convidado para ver pessoalmente. Estamos aqui nessa sofrência, mas curtindo vocês. Desafina, não. Boa sorte, arrebenta! A gente está aqui acompanhando.

E elas arrebentaram mesmo! A live foi um sucesso e se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. O repertório entregou diversos hits para lá de conhecidos, como Bebaça, seguido de Sorte que Cê Beija Bem, e muitos recados para os homens entre um refrão e outro. Inclusive, nas inúmeras pausas entre as músicas, Marília aproveitou para defender a amiga Maiara de comentários nas redes sociais sobre as idas e vindas do relacionamento dela com Fernando.

- Conheci Fernando direito esta semana, porque se eu não sentar para tomar uma [bebida] com a pessoa, não a conheço. Amigas são assim. Eu já tinha muita certeza de que vocês se gostavam, então quero falar para essas pessoas que comentam coisas amargas, que vocês precisam arranjar um amor para aprenderem o que é sentir de verdade.

E continuo, dizendo:

- Ninguém aqui vai ficar se fazendo de boa moça se estiver sentindo saudade, mal, achando que precisa de um reajuste no relacionamento. Maiara e Fernando são de verdade. Respeitem ou aprendam a lidar com o amor, frisou a sertaneja.

- Marília Mendonça já abençoou meu relacionamento, vibrou Maiara.