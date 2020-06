Repórter se declara ao vivo e surpreende Rodrigo Bocardi e Gloria Vanique

12/06/2020 | 11:10



O repórter Romeu Neto se declarou ao vivo para e esposa durante o Bom Dia São Paulo desta sexta-feira, dia 12 de junho, data em que se comemora o Dia dos Namorados no Brasil. O jornalista gerou um momento de descontração no telejornal e pegou de surpresa os apresentadores Rodrigo Bocardi e Gloria Vanique, que se divertiram com a situação.

Após ver o colega de emissora mostrar imagens do bolo de Santo Antônio em Bauru e contar sobre as tradições das medalhinhas colocadas no interior do bolo, Romeu falou sobre uma coincidência da reportagem com a sua vida.

Ele, que fazia participação de Sorocaba, explicou:

-No ano passado, eu estava em Bauru e comi o bolo de Santo Antônio, não achei a medalhinha, mas eu encontrei um grande amor. Olha aqui o resultado. Estou casado e queria aproveitar e mandar um beijo para minha mulher, a Taciana . Eu te amo. Se não achar a medalhinha não tem problema, Santo Antônio pode ajudar sim, disse ele, se declarando para a companheira.

Bocardiu reagiu com um uau e falou:

- Vai ficar mais disputado agora esse bolo. Não precisa nem encontrar a medalhinha mais. Se chegar lá e não tiver bolo, morde a mesa.

Gloria Vanique também contou sua história com o bolo e deu risada:

- Comi o bolo de Bauru, não encontrei a medalhinha e acabei casando, disse.