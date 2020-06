Motéis da região esperam queda de 50% no Dia dos Namorados

Yara Ferraz

Diário do Grande ABC



11/06/2020 | 23:30



Para os motéis, o Dia dos Namorados, comemorado hoje, é a principal data do ano, com garantia de filas e lotação máxima. Porém, em 2020 o cenário é totalmente diferente por causa das medidas de isolamento físico determinadas pelas autoridades de saúde para o combate à proliferação da Covid-19. Com isso, a expectativa é a de redução de pelo menos 50% no movimento.

Segundo dados do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), atualmente são 140 estabelecimentos na região, entre hotéis e motéis, que empregam aproximadamente 2.800 funcionários. Segundo o presidente licenciado da entidade Beto Moreira, as restrições de contato físico provocaram “um baque” no setor.

“As pessoas estão se relacionando e se encontrando menos. Isso acontece com toda a sociedade, mas acredito que não devem deixar de comemorar”, afirmou. Segundo ele, no início da pandemia, em março, o setor hoteleiro e moteleiro registrou queda no faturamento de até 80%. Atualmente, a estimativa é a de que a redução, em comparação aos dias normais, esteja em 60%.

Conforme reportagem publicada pelo Diário, para os restaurantes, por exemplo, o Sehal estima que a redução será de 80% no faturamento para o dia, mesmo considerando os serviços como delivery e drive-thru. “Especificamente para este segmento (<CF51>motéis</CF>), a perspectiva é a de que o movimento no Dia dos Namorados seja 50% menor em relação ao ano passado. O que, considerando toda a situação, não é ruim”, disse Moreira.

Essa é exatamente a perspectiva do Motel Ramses II, localizado em São Bernardo, para a noite de hoje. No ano passado, o estabelecimento, que possui 30 suítes – 20 em funcionamento e dez devem ser inauguradas nos próximos meses – teve lotação com direito a fila de espera para adentrar no estabelecimento.

De acordo com o proprietário e gerente de marketing do estabelecimento, Diego Moreno Bianchi, houve reforço na higienização dos ambientes desde o início da pandemia. “Reforçamos toda a higienização e, por causa disso, as pessoas até precisam esperar um pouco mais para entrar na suíte. Depois da limpeza, que inclui um processo com gás ozônio (que elimina fungos, bactérias e vírus), são feitas duas inspeções.” Também foram instalados recipientes com álcool gel na entrada das suítes. Mesmo com o investimento, o estabelecimento manteve os preços anteriores e vai distribuir brindes hoje, como já é tradicional do setor.