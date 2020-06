Cantor sertanejo se apresenta em live em cima de carroça, mas cavalo o leva embora na primeira música

11/06/2020 | 10:10



As lives beneficentes se tornaram muito comuns desde o início da quarentena, com o intuito de arrecadar doações destinadas ao auxílio de instituições durante a pandemia. Por isso, o cantor sertanejo Flávio Brasil, da cidade de Platina, no Distrito Federal, decidiu inovar e fazer sua live em cima de uma charrete, uma espécie de carroça rústica puxada por um cavalo. O que ele não esperava é que o cavalo o levaria embora bem no meio da primeira música!

Na última quarta-feira, dia 10, Flávio chegou ao local da live conduzindo a carroça, se posicionou e logo já começou a cantar as primeiras frases da estrofe da música Quem me colocou pra beber, da dupla Os Barões da Pisadinha. No entanto, depois de alguns segundos, o cavalo resolveu dar meia volta e levar o cantor consigo!

Apesar de a internet não ter perdoado, o sertanejo decidiu rir da situação ao invés de se incomodar. Ele até mesmo compartilhou alguns dos memes feitos com a performance em seu Instagram, tirando sarro do acontecido:

Tive que postar já de cara o meme viralizado da charrete com o cavalo curió, deram um Show na live solidária Flávio Brasil na roça, foram tantos memes com textos comédias engraçados que faz rir só de ler. Se não for pro cavalo me levar embora nem faço live!

Flávio também admitiu que o contratempo, na verdade, acabou ajudando mais do que atrapalhou:

Quando me convenceram a fazer uma live na roça não tinha 900 inscritos no canal do Youtube. Quando o a live solidária foi travada, estava chegando a 30 mil views, e [havia] arrecadado mais de 12 toneladas de alimentos entre outras doações. Deixo registrado minha gratidão aos envolvidos.