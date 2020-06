Em meio a boatos de affair, Luísa Sonza e Vitão curtem noite de pizza juntos

10/06/2020 | 08:10



Os rumores de que Luísa Sonza e Vitão estão vivendo um affair continuam ganhando força nas redes sociais.

Na última terça-feira, dia 9, os dois curtiram uma noitada de pizza e postaram as fotos do momento em seus respectivos perfis no Instagram.

Os internautas, claro, não deixaram de notar que as imagens eram das duas mesmas pizzas, numa mesma mesa e, ainda por cima, usando os mesmos emojis como legenda. Outro detalhe que acabou deixando os seguidores mais atento foi o fato deles terem feito as postagens no mesmo horário, o que indicava que eles estavam mesmo juntos.

Depois de ser clicada em foto com Vitão, Luísa Sonza, que se separou de Whindersson Nunes em abril deste ano, resolveu se explicar.

- Eu e o Vitão estamos com um projeto juntos que vai ser lançado em breve, disse ela sobre a aproximação dos dois nos últimos tempos.