Região ganha 25 UTIs e flerta com flexibilização

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/06/2020 | 23:55



O Grande ABC foi contemplado com mais 25 UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) exclusivas para o tratamento do novo coronavírus, sendo 20 delas em Diadema e cinco em Rio Grande da Serra. As cidades não haviam sido contempladas com respiradores nas duas remessas que o governo do Estado realizou desde a semana passada – as outras cinco cidades da região receberam equipamentos –, entretanto, ontem, em reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, os prefeitos rio-grandense, Gabriel Maranhão (Cidadania), e diademense, Lauro Michels (PV), presidente e vice, respectivamente, do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, receberam as boas-novas.

Os chefes de Executivo foram para o encontro com a solicitação de 100 leitos para a região e obtiveram êxito em parte disso. “Ampliação de 25 novos leitos de UTIs, somando aos 264 (da rede pública) já existentes”, destacou Maranhão. “Fizemos proposta de ampliação gradual de leitos de alta complexidade, que são as UTI. Então, em um pleito de 100 leitos, estamos saindo com 25 novos de UTIs, que é o principal para a gente sair da faixa vermelha (do Plano São Paulo de flexibilização da economia), porque a ocupação de leitos de UTI tem de ficar abaixo de 80%”, emendou Lauro Michels, em vídeo publicado nas redes sociais do Consórcio.

Das 25 novas acomodações de emergência, dez ficarão no Hospital Estadual do Serraria, em Diadema, que já conta com sete leitos deste tipo e passará a ter 17. Outras dez ficarão sob gestão municipal de Diadema (totalizando 57 UTIs para tratar a Covid-19 na cidade, que ontem tinha 84% de ocupação nas acomodações de alta complexidade), enquanto cinco vão para Rio Grande da Serra – que também terá mais 12 de baixa complexidade. Segundo Michels, o governo estadual deverá arcar com as contas destas 25 unidades. “O Estado vai repassar o custeio mensal destes leitos para Rio Grande da Serra e Diadema e dentro do Hospital do Serraria.”

Outro apontamento feito pelos prefeitos foi que o governo estadual reconsiderou o total de leitos do Grande ABC, com recontagem dos ofertados pelos hospitais particulares. No total, a região agora conta com 664 acomodações de UTIs (com taxa de ocupação de 69,8%) e 47 estabelecimentos de saúde, tanto públicos quanto privados. “com certeza amanhã (hoje) o Grande ABC terá boa notícia e iremos flexibilizar a economia e os serviços da nossa região”, previu Maranhão (leia mais na página 3 de Política).

“Houve reunião entre os secretários de saúde da nossa região e o responsável pelo cadastramento dos hospitais da região. Houve convicção de que havia erro de interpretação de dado, onde não se contavam alguns leitos particulares. Isso foi corrigido e detalhado”, afirmou o prefeito de Diadema, que também falou sobre a possível flexibilização. “Os prefeitos (do Grande ABC) corroboram em fase laranja. Queremos acompanhar o Estado, não queremos dar passo maior que a perna, porque respeitamos a doença, sabemos o perigo que é o coronavírus, UTI é o vetor principal para que a gente possa ter segurança para que as coisas possam voltar ao normal e, o principal, cada um com sua responsabilidade: usar sua máscara, passar álcool gel e ter empatia. Este é o enfrentamento desta doença”, encerrou.

S.Caetano recebe lote para retaguarda

Com dois meses de atraso, São Caetano recebeu parte dos respiradores que havia solicitado junto ao governo federal para equipar as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) exclusivas para o tratamento do novo coronavírus. O repasse de 20 ventiladores veio através do Estado, que enviou dez aparelhos de fabricação nacional na semana passada e outros dez, de origem turca, na madrugada de ontem. Na parte da tarde, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) foi ao Hospital Maria Braido, que pertence ao Complexo Hospitalar Municipal, para vistoriar a remessa, a qual não será utilizada de imediato em razão da baixa taxa de ocupação das unidades intensivas da cidade (36%). Assim, por ora, o município segue com 50 acomodações para casos mais graves.

São Caetano fez o pedido ao Ministério da Saúde de 31 respiradores, em abril. Na oportunidade, antes de a pandemia alcançar seus piores índices, a cidade acreditava que poderia estar em pior situação e solicitou a quantia. Entretanto, com os atuais níveis de ocupação, os 20 equipamentos ficarão de retaguarda.

“Já tínhamos estrutura robusta no ponto de vista de terapia intensiva no atendimento. Óbvio que com reforço de recursos técnicos como estes 20 respiradores nos dá mais garantia e, se houver necessidade, podemos ampliar o número e leitos”, disse Auricchio. “Por enquanto vamos manter os 50 leitos de terapia intensiva exclusivos para Covid. Como a taxa de ocupação vem caindo gradativamente, acreditamos que está dentro do esperado”, complementou o prefeito.

Diretor do hospital, Ricardo Carajeleascow declarou que, por enquanto, a situação é “confortável” no sistema público de saúde de São Caetano. “É taxa de ocupação (36%) confortável do ponto de vista de pandemia. Estes equipamentos vêm para agregar nosso arsenal de guerra contra a Covid-19”, celebrou o médico, que explicou não haver diferença entre os modelos brasileiro e o turco. “(Este lote) Traz para nós autossuficiência. Estamos com equipe preparada e infraestrutura para atender o que tiver na cidade em termos de Covid-19”, concluiu a secretária Regina Maura Zetone.

O secretaria estadual de Saúde explicou, em nota, que São Caetano recebeu os equipamentos porque possui leitos para montar UTIs, mas os aparelhos podem ser transferidos para outras cidades da região. “O Estado tem trabalhado com taxa de ocupação regional e possibilidade funcional de montagem dos leitos. Caso o município não tenha mais condições de ampliar esses 20 leitos, o Departamento Regional de Saúde irá redirecionar estes equipamentos para outra cidade da região, possibilitando a ampliação da assistência no (Grande) ABC.”