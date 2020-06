Thiaguinho cancela live por causa de cordas vocais inflamadas: Já estou me tratando

09/06/2020 | 18:10



Infelizmente, quem contava com o show online de Thiaguinho, marcado para dia 13 de junho, vai ter que escolher outra programação para o sábado de quarentena.

O cantor revelou, no Instagram, que, por recomendações médicas, teve que cancelar o evento:

Amigos! Gostaria de fazer um vídeo para dizer isso pra voceÌ?s, mas estou em repouso vocal. Sim, também fui pego de surpresa... Infelizmente, estou com as pregas vocais bem inflamadas. Coisas que fogem do nosso controle, né... Fiquei bem triste... Já estava todo empolgado com a chance de cantar com voceÌ?s, mesmo que de longe... Mas tudo no tempo de Deus! E naÌ?o se preocupem! Já estou me tratando e cumprindo todas as ordens médicas.

Mas, segundo o cantor, uma nova data deve ser marcada:

Prometo fazer tudo que estiver ao meu alcance para melhorar o mais breve possível (...) Obrigado pelo carinho, amor e compreensaÌ?o de todos voceÌ?s!