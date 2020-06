Iguatemi reabre shoppings em Campinas (SP) com horário reduzido

08/06/2020 | 08:42



Os shoppings Iguatemi Campinas e Galleria serão reabertos a partir desta segunda-feira, 8, com horário reduzido. A Iguatemi informa que a decisão atende decretos municipal e estadual. O horário é das 16h às 20h de segunda a Domingo. "Esta retomada será conduzida com o máximo de cuidado e responsabilidade, visando o bem-estar de todos", diz a empresa em comunicado.

Para tanto, a companhia adotou medidas de proteção e segurança, como o reforço das rotinas de limpeza, álcool em gel à disposição dos consumidores, áreas de alimentação "intensamente higienizadas" e com distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas.

Com estes, são onze unidades em operação, com as demais autorizadas a funcionar apenas as atividades essenciais e operações de delivery. Além disso, a administradora oferece drive-thru em grande parte de seus empreendimentos e a compra online, pelo Iguatemi 365 no Estado de São Paulo.