EUA: Trump ordena saída de Guarda Nacional de Washington mas diz que podem voltar

07/06/2020 | 12:32



Washington, 07/06/2020 - O presidente Donald Trump disse em sua conta no Twitter nesta manhã que deu ordens às tropas da Guarda Nacional para se retirarem das ruas de Washington, "agora que está tudo sob perfeito controle". "Eles irão para casa, mas podem retornar rapidamente, se for necessário", afirmou Trump pela rede social. O presidente americano comentou ainda que o número de manifestantes reunidos na capital do país no sábado foi "bem menor do que o antecipado".

Na semana passada, o governo do distrito de Columbia solicitou o apoio de forças da Guarda Nacional para garantir a ordem durante os protestos que se sucederam após a morte de George Floyd. Trump ordenou o envio de milhares de tropas além do demandado, após alguns casos de saques e violência. A prefeita de Washington, Muriel Bowser, pediu a Trump na semana passada que retirasse as tropas enviadas à cidade por outros Estados.

Trump também fez menções no Twitter ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos e provável candidato democrata às eleições presidenciais em novembro deste ano, Joe Biden. Segundo Trump, Biden e os "democratas radicais de esquerda" querem "cortar o financiamento da polícia". "Eu quero uma grande bem paga aplicação da lei", disse Trump. O presidente disse também que Biden cortaria o financiamento do Exército.