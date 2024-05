Rússia propõe resolução que proíbe armas no espaço, após vetar projeto similar dos EUA e Japão

A Rússia tem feito circular uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) propondo a todos os países para que tomem medidas urgentes no sentido de evitar o deslocamento de armas para o espaço sideral "para sempre", uma semana depois ter vetado uma resolução conjunta dos EUA e do Japão para impedir uma corrida armamentista no espaço.

O projeto de resolução russo, obtido na quarta-feira (1º) pela Associated Press, vai além da proposta nipo-americana, pedindo não apenas esforços para impedir o uso de armas no espaço sideral, mas também para evitar "a ameaça ou o uso da força no espaço sideral", acrescentando "para sempre".

A proposta russa inclui o uso de armas "do espaço contra a Terra e da Terra contra objetos no espaço sideral".

O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, disse ao Conselho de Segurança, quando vetou o projeto nipo-americano, que o texto não ia suficientemente longe na proibição de todos os tipos de armas no espaço.

A resolução vetada focava apenas armas de destruição em massa, incluindo armas nucleares, e não fazia qualquer menção a outras armas no espaço. Fonte: Associated Press.