Após separação de Whindersson Nunes, Luísa Sonza se explica ao ser flagrada com o cantor Vitão

07/06/2020 | 09:10



As redes sociais foram à loucura na tarde do último sábado, dia 6, com um flagra da cantora Luísa Sonza. Segundo informações do colunista Leo Dias, a artista foi vista ao lado do músico Vitão em uma casa na região de Alphaville, em São Paulo. Alguns rumores ainda sugerem que os dois poderiam estar em um relacionamento.

Algumas pessoas criticaram Luísa na internet, afirmando que ela teria se separado há pouco tempo de Whindersson Nunes e acusando Vitão de ter sido pivô do término do casal. Muitos outros defenderam a artista, alegando que ela é livre para se relacionar com quem quisesse. De qualquer forma, a cantora se explicou em conversa com o jornalista Leo Dias.

- Eu e o Vitão estamos com um projeto juntos que vai ser lançado em breve, esclareceu.

Vale lembrar que os dois já fizeram uma parceria anteriormente, com a canção Bomba Relógio.