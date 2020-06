Loja do McDonald's da Rainha Elizabeth II reabre no Reino Unido

05/06/2020 | 18:10



Que a Rainha Elizabeth II é uma das pessoas mais ricas do Reino Unido não há dúvidas, mas você sabia que a monarca possui até mesmo sua próprio McDonald's? De acordo com o jornal The Mirror, a filial da Rainha foi reaberta na última quarta-feira, dia 3, para que clientes peçam em esquema drive-thru. Isso faz parte do processo de reabertura do comércio na Inglaterra, após a pandemia do novo coronavírus.

A unidade do McDonald's da Rainha fica nos limites de Oxfordshire, no Banbury Gateway Shopping Park, e conta com sofás de couro, menu digital, chão laminado e serviço de mesa. O espaço faz parte do Crown Estate, uma série de terrenos na Inglaterra que pertencem ao monarca regente, mas não são propriedades privadas - ou seja, eles pertencem ao governo britânico e não podem ser vendidos. O cuidado com esses espaços é feito por um conselho, que muitas vezes decide transformá-los em pontos turísticos - como é o caso do McDonald's da Rainha.

Com 13 bilhões de libras em propriedades - o equivalente a 81 bilhões de reais -, a Rainha Elizabeth II é dona também de todos os cisnes do Rio Tamisa, todos os golfinhos do Reino Unido e até mesmo um caixa eletrônico particular no porão do palácio de Buckingham