Obituário - 4 de junho de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 2 de junho

Ana Costa Oliveira, 98. Natural de Beritinga (Bahia). Residia em Utinga, Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cecilie Bar de Mello, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Paulo, na Capital. Dia 2. Jardim das Primaveras I, em São Paulo.

Maria Apparecida Pepe Possetti, 94. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Jardim Pilar, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Bariri.

Berta Millman Sokolovski, 91. Natural do Estado do Rio Grande do Sul. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ailde Laurinda, 89. Natural de Nepomuceno (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olavo Garcia Botelho, 87. Natural de Franca (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Alberto Rinaldi, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 2, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria do Carmo Gomes Guimarães, 84. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Anésio Rizzardi, 83. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Balone Piqueira, 82. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunnção, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo Neto Guimarães, 81. Natural de Sã João Del Rey (Minas Gerais. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Olivina Reis de Oliveira, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hugo Roberto Holtsmann, 80. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luzia Veridiana de Jesus, 80. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esmeralda da Conceição Pereira dos Santos, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Fernandes da Silva, 79. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Editeles Cavalcante, 79. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia na Cidade A. E. Carvalho, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Crematório Bosque da Paz.

Josefa Bezerra de Lima Almeida, 79. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aldenir Correia de Sousa, 77. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

João Batista, 77. Natural de Guanambi (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastiana de Jesus Bernardo Camargo, 72. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iacov Hillel, 71. Natural de Israel. Residia no bairro Higienópolis, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Cemitério Israelita, bairro Butantã, Capital.

Luiz Sorrentino, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Isaac Valentim da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juracy Maria dos Santos Macedo, 65. Natural de Murutinga do Sul (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Nilza Araujo de Toledo, 65. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eurides Sorgato, 61. Natural de Paraíso do Norte (Paraná). Residia na Vila Progresso, em Sant André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Carlos Rodrigues, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Administrador. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gildete Dias da Silva, 54. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Merendeira. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moisés Ferreira Lima Neto, 53. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Metalúrgico. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Welder Victor Silva, 24. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Balconista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 3 de junho

José Pereira dos Santos, 67. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 1º de junho

Ruth Malva Pateti, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Maria de Lourdes Monteiro Gualda, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Edson Salles, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º. Crematório Vila Alpina.

Francisco Oliveira Santos, 76. Natural de Itapé (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Manoel Alberto dos Reis, 73. Natural de Pedro Alexandre (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Alzira Mariano Fernandes, 69. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Ceci Marinho dos Santos Araujo, 68. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 2 de junho

Irene de Araujo Lima Couto, 92. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Nair Abrantes de Cillo, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, capital. Dia 2. Crematório Vila Alpina.

Ambrozina Pereira da Costa, 88. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Armando de Sousa Rodrigues, 87. Natural de Portugal. Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério Primavera I.

Nadier Nicolletti, 84. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Lourdes Peroni, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Judite Rodrigues, 81. Natural de Santo André. Residia no Jardim Nova Patente, bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 2, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Ana Pereira dos Santos, 80. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Nelson José Soares, 66. Natural de Paulistana (Pernambuco). Residia na Vila Carminha, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 26 de maio

Rosali Postbiegel, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 26. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



São Caetano, quinta-feira, dia 28 de maio

Paulo Roberto Pires de Oliveira, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sexta-feira, dia 29 de maio

Iride Troletti Sabbadim, 90. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Antonio de Freitas, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 30 de maio

Aluizio Paulo de Menezes, 68. Natural de Malhador (Sergipe). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 30. Cemitério São Pedro, Vila São Pedro.



São Caetano, segunda-feira, dia 31 de maio

Maria Beatriz Velloso Marangoni, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 31. Cemitério das Lágrimas.

Luis Gustavo Amaro Ferreira, 17. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 1º de junho

Givaldo Joaquim dos Santos, 74. Natural de Lençóis (Bahia). Residia em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Diadema, terça-feira, dia 2 de junho

José Anastácio de Souza, 96. Natural de Catas Altas da Noruega (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Inácio Basílio da Cruzx, 84. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 2. Cemitério Municipal.

João Batista da Cruz, 75. Natural de Senador Firmino (Minas Gerais). Residia na Vila Santa Maria. Dia 2. Cemitério Municipal.

Abdias Antonio do Nascimento, 75. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal.

José Ferreira Filho, 65. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Vale da Paz.

José Carlos de Souza, 61. Natural de Itamonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

M A U Á

Manoel Torres da Silva, 64. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia em Mauá. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.