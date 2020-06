Ensaio nu de Jennifer Aniston está em leilão para ajudar no combate ao coronavírus

03/06/2020 | 13:10



Muitos famosos estão ajudando no combate ao coronavírus e recentemente foi revelado que Jennifer Aniston também está dando apoio à causa. O icônico retrato nu dela, clicado por fotógrafo Mark Seliger, vai a leilão para ajudar o combate à pandemia.

A iniciativa é do próprio fotógrafo, que decidiu leiloar alguns de seus trabalhos com famosos para contribuir financeiramente com uma organização que auxilia na causa. Ele também já fotografou famosos com Tom Hanks, Leonardo DiCaprio e mais.

Nas rede sociais a Jennifer mostrou apoio a atitude e compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram no qual o profissional aparece em seu estúdio com a foto.

Meu querido amigo Mark Seliger se uniu à RAD Vocacy e à Christie's para leiloar 25 de seus retratos - incluindo o meu - em prol do alívio do covid-19. 100% da receita deste retrato será destinada à NAF Clinics, uma organização que fornece testes gratuitos de coronavírus e atendimento em todo o país para as pessoas sem assistência médica, escreveu a atriz.

O retrato em preto e branco foi feito enquanto Aniston ainda gravava a primeira temporada da série Friends. Muito legal, né?