Estado deve transferir para o dia 11 aval à reabertura da região

Raphael Rocha

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



03/06/2020 | 00:01



O governo do Estado divulga hoje se incluirá ou não o Grande ABC na Fase 2 do Plano São Paulo, que possibilitaria à região autorizar a reabertura de algumas atividades comerciais, como shoppings e escritórios. A expectativa é a de que o anúncio de aval para retomada gradual do comércio no Grande ABC seja transferido para a próxima semana, a partir do dia 11, véspera do Dia dos Namorados.



O Diário apurou que, na reunião do comitê de contingência, realizada ontem à tarde, a maioria dos técnicos mostrou reticência em mudar o Grande ABC de faixa – por ora, a região segue em quarentena de restrição máxima para impedir o avanço do novo coronavírus, bem como todos os 38 municípios da Grande São Paulo, exceto a Capital.



No encontro, os técnicos elogiaram os parâmetros apresentados por Santo André, São Bernardo e São Caetano – os critérios analisados envolvem número de leitos por 100 mil habitantes, taxa de transmissão do vírus, volume de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) em estoque e índice de isolamento físico.



Entretanto, como o Grande ABC foi condensado em um só bloco na subdivisão da Região Metropolitana aplicada pelo Estado na sexta-feira, os dados de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra precisam ser considerados. E, em especial, os índices diademenses e mauaenses, preocupam. A visão de técnicos do governo paulista é a de que os números de Diadema e Mauá puxariam a região para a fase vermelha, de maior restrição.



Ainda conforme o Diário apurou, há expectativa de que o governador João Doria (PSDB) anuncie o envio de respiradores para municípios que enfrentam dificuldades na batalha contra a Covid-19. Diadema e Mauá podem estar nessa lista e, assim, abre-se caminho para que a região mude de fase.



Um fator que prejudicou o discurso de falta de tratamento isonômico do Grande ABC perante a Capital foi a decisão do prefeito paulistano Bruno Covas (PSDB) de, neste momento, não exercer o direito de reabrir algumas atividades econômicas – a quarentena em São Paulo foi esticada até o dia 15. Covas cogita, entretanto, liberar parte do comércio no dia 11, para que lojistas amenizem os prejuízos do Dia dos Namorados depois de amargar perdas consideráveis com o Dia das Mães, em maio.



No sábado, via Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, prefeitos da região protocolaram ofício junto ao governo do Estado mostrando que há dados melhores na comparação com a Capital na batalha contra o novo coronavírus e que, por isso, teria de ser elevada à Fase 2 do Plano São Paulo. A carta foi recebida pelos secretários estaduais José Henrique German (Saúde) e Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional).



A equipe do Diário procurou Vinholi, que é porta-voz do Estado nessa discussão, para explicar qual será a decisão do Palácio dos Bandeirantes sobre esse assunto, mas o secretário disse que se pronunciará apenas na entrevista coletiva agendada para hoje, a partir do meio-dia.