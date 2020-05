31/05/2020 | 17:10



Viviane Araújo está aproveitando a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus. No último sábado, dia 30, a artista mostrou em seus Stories do Instagram que seu dia foi bastante animado.

A atriz posou no seu quintal de biquíni e óculos de sol, deitada sobre uma toalha, exibindo que está mantendo o bronzeado em dia. O que chamou a atenção foi que a tal toalha leva o monograma da marca Louis Vuitton.

Buscando no site oficial da grife, o item é vendido por dois mil 780 reais.

Rica, né?

Mais tarde, Viviane, que está passando o isolamento social com o namorado Guilherme Militão, também filmou que estava fazendo um churrasco e curtindo músicas da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro.