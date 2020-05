Vinicius D'Black termina casamento de dez anos com Nadja Pessoa

30/05/2020 | 21:22



O cantor Vinicius D'Black anunciou neste sábado, 30, que terminou o casamento com a influenciadora digital Nadja Pessoa depois de dez anos. Em um vídeo de quase quatro minutos publicado no Instagram, ele disse que a decisão foi dele, pediu desculpas aos fãs por não ter respondido a questionamentos antes e agradeceu pelo apoio que recebeu.

"Eu que quis me separar. Cheguei a um ponto que eu não quis mais o relacionamento. Cada um sabe da sua vida e eu tomei essa decisão, realmente, de não continuar nesse relacionamento", disse o artista.

Ele afirmou que a decisão foi bem pensada e "sem volta", sem possibilidade de ser apenas um "tempo" na relação. "No dia 21/05, quinta-feira, por volta das 11h da manhã, foi a última vez que tive contato pessoal com Nadja e graças a Deus ela estava bem e desde então estou no RJ com meus pais", contou D'Black na legenda.

Nadja ganhou popularidade e conquistou fãs - e desafetos - nas redes sociais após a polêmica participação do casal no programa Power Couple Brasil em 2018. Meses depois, ela apareceu novamente na tela da Record TV na 10ª edição de A Fazenda, reality do qual foi expulsa após agredir outro participante.