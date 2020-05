Selton Mello relembra foto da infância ao comemorar aniversário do irmão

30/05/2020 | 15:10



Selton Mello fez uma homenagem muito fofa ao irmão Danton Mello, que completou 45 anos de idade no dia 29 de maio.

No Instagram, o ator relembrou a infância com uma foto dos dois pequenos e, na legenda, escreveu um texto emocionante:

A foto foi tirada. Eu desci do berço com dificuldade, porque de manhã é tudo mais complexo para mim, e ali, de fora, eu fiquei olhando meu irmão que chegou. Segurei a mãozinha dele, ele riu pra mim, e me deu uma coisa boa no coração. Eu cuidaria do meu irmão. Tive medo do mundo ser um lugar de gente ruim. Eu o protegeria e precisaria ser forte pra ajudar também meus pais.

E continuou:

Daí, eu sorri para ele, recebi um sorriso tão sincero de volta que me passou coragem. Isso a foto não pegou, mas eu peguei. Ele me chamaria de Meu Selton em breve. Isso me faria sentir importante. Minha mãe me pegou pela mão, fez shh porque Danton ia dormir e eu fiquei na sala com meu pai e minha mãe brincando de alguma coisa que não lembro porque minha cabeça estava no bebezinho do berço. Ele ia ter uma grande jornada. Grande, que nem ele.

Que amor!