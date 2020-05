União de prefeitos do Grande ABC em defesa da retomada econômica resgata o histórico da região

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



29/05/2020 | 17:17



O atendimento pelo Estado da reivindicação feita em conjunto pelos sete prefeitos do Grande ABC, para que a região tivesse tratamento idêntico ao da Capital no plano paulista de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, atendida nesta sexta-feira (29) pelo governador João Doria (PSDB), resgata o histórico de lutas conjuntas protagonizadas pelas autoridades locais. A avaliação é de especialistas ouvidos pelo Diário.



"A região tem uma identidade formada historicamente de união, principalmente da época em que vieram as primeiras indústrias automobilísticas e começou a se formar uma classe média aqui. Estamos em região metropolitana, onde não há um município sem relação com os outros. É preciso pensar essa dimensão do território e a articulação dele em conjunto, principalmente em relação às políticas públicas”, atesta o professor doutor em sociologia da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Fernando Monteiro.



Especialistas lembram que a criação do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em 1990, ocorreu justamente para aglutinar as forças das sete cidades em prol dos anseios difusos do bloco. "É comum, usual e faz parte do processo de atuação histórica. É fundamental que haja ação integrada para os objetivos comuns das sete cidades, que têm série de realidades comuns, que estão integradas”, analisa o professor de gestão pública da FGV, Luis Paulo Bresciani, que já foi secretário-executivo da entidade regional.



Coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero avalia como positiva a união dos prefeitos. “É muito positiva porque, embora tenha o Consórcio, em alguns momentos pareceu que não havia união do Grande ABC em torno de projetos que fizessem a região ser pujante como ela é. Projetos individuais acabavam fazendo com que decisões para região não fossem tomadas."



Os especialistas dizem que seria importante que os prefeitos, ao notarem o resultado positivo do trabalho conjunto, conscientizassem-se da necessidade de manter os laços em defesa de outras bandeiras regionais. "É importante que estejam juntos em outros projetos. Porque joga mais peso na região na hipótese da tomada de decisões, atração de investimentos e viabilização de projetos”, diz Balistiero.



Monteiro diz que a disseminação do coronavírus evidenciou a falta de barreiras físicas entre as cidades. “Ficou muito claro. Tem a questão do deslocamento de pessoas, mobilidades, as formas de se lidar com a circulação da população, para evitar contágio. Obviamente isso tem de ser pensado conjuntamente, inclusive com a Capital, como foi acertadamente cobrado pelos prefeitos para o Estado”, finaliza.