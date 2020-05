Por que é importante tomar sol?

Luís Felipe Soares



30/05/2020 | 23:59



O contato com o Sol ajuda em questões biológicas do corpo humano. A exposição contínua é positiva na medida em que é capaz de melhorar o sistema imunológico (que protege contra possíveis infecções) e ajuda no crescimento e fortalecimento dos ossos.

Grande parte da importância dos raios solares envolve a vitamina D, absorvida pelo corpo de maneira natural por meio desse tipo de exposição. Estudos mostram que ela é essencial para modular as respostas imunológicas contra doenças, a exemplo da gripe, além de atuar para deixar a estrutura óssea mais saudável. Outro ponto positivo é que esse tipo de nutriente ajuda o indivíduo a dormir melhor e consegue reduzir o nível de estresse.

Não existe um cálculo preciso que diga o tempo necessário de contato das pessoas com o Sol para que o corpo produza vitamina D no sangue o suficiente para atender às necessidades do organismo. A maioria das pessoas pode desenvolvê-la em quantidade adequada com exposição, por tempos curtos, de membros como antebraços, mãos ou pernas descobertos e sem protetor solar. Sociedades médicas sugerem que as pessoas ‘tomem’ Sol de dez a 20 minutos diariamente. No horário entre 10h e 15h, os chamados raios UVB (Ultravioleta B) são mais fortes. No verão, o período do meio-dia chega até a ser perigoso.

Durante estações geladas e em meio à quarentena causada pela pandemia da Covid-19, aproveitar janelas e quintais pode ser solução em dias ensolarados. Vestir uma blusa e shorts por cerca de dez a 30 minutos, três vezes por semana, já é o suficiente para que pessoas de pele bem clara consigam produzir certa quantidade de vitamina D. Já indivíduos com pele mais escura podem precisar de mais tempo.

Exposição excessiva ao Sol é capaz de gerar problemas de saúde, com danos ou morte das células da pele. Entre os sinais de complicações estão vermelhidão, dor local, bolhas e descamação (eliminação de camadas superficiais da pele). O exagero em banhos desse tipo ainda pode desenvolver envelhecimento precoce, apresentando pontos enrugados e manchas escuras. Bebês e crianças possuem pele mais sensível do que pessoas adultas.

Consultoria de Juliana Toma, médica dermatologista pós-graduada em oncologia cutânea de São Paulo.