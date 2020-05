Nina Dobrev e Shaun White assumem namoro durante a quarentena

29/05/2020 | 14:10



A quarentena está tendo um efeito pesado nos casais ao longo dos meses. Enquanto alguns não aguentam a convivência 24 horas por dia, outros se aproximam e assumem relacionamentos. De acordo com o E! News, o segundo caso se aplica à Nina Dobrev e Shaun White!

Na última quinta-feira, dia 28, os dois postaram uma foto juntos, em que Nina corta o cabelo de Shaun. De acordo com o portal, essa foi a maneira que o casal encontrou para assumir o namoro, que já vinha sendo especulado pela mídia e por fãs desde que os dois passaram o Ano Novo juntos em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A atriz postou no Instagram uma imagem segurando uma tesoura, e um boomerang mostrando o quanto de cabelo havia sido cortado, enquanto o atleta postou um vídeo acelerado do processo, assim como fotos do antes e depois. Na legenda, os dois escreveram, respectivamente:

Adicionando ao currículo: cabeleireira.

Meu cabeleireiro disse que não faria, então ela fez. #CortesdaQuarentena

Fontes próximas ao suposto casal relataram ao E! News que, apesar de querer com calma, a quarentena acabou acelerando o processo. Além disso, a decisão de Nina de expor a relação nas redes sociais seria muito definitiva, já que ela evita qualquer exposição desnecessária de sua vida pessoal:

- Depois de passar semanas juntos durante a quarentena, Nina e Shaun deixaram claro para seus amigos que eles são um casal sério. Eles têm energia semelhante, são pessoas divertidas que gostam de rir e se manter ativas.

