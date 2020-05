Lady Gaga lança novo álbum 'Chromatica' com referências ao passado

29/05/2020 | 12:33



Lady Gaga lançou nesta sexta-feira, 29, seu sexto álbum em estúdio, Chromatica, com 16 faixas, sendo três interlúdios e músicas com referências eletrônicas e ritmos dançantes. Diferente de seus últimos discos, a cantora volta às origens com cabelos coloridos e figurinos excêntricos.

As parcerias também chamam atenção. Apostando em artistas de diferentes gêneros, ela canta com o grupo de k-pop Blackpink a canção Sour candy; Elton John assina a Sine from above; e Ariana Grande, que recentemente lançou com Justin Bieber a música Stuck With U, sobre o distanciamento social, divide o microfone com Gaga em Rain on Me.

O álbum tinha previsão de lançamento para abril, mas foi adiado devido ao novo coronavírus.

Lady Gaga já havia divulgado duas músicas de Chromatica: Rain On Me, maior estreia internacional da história do Spotify Brasil, e Stupid Love, divulgada há três meses e com mais de 86 milhões de visualizações no YouTube.

Sour Candy, por sua vez, veio ao público um dia antes do lançamento oficial do álbum.

O mais recente disco de Lady Gaga era até então Joanne, lançado em 2016.

Em 2018, ela protagonizou o filme Nasce Uma Estrela junto com Bradley Cooper, e foi responsável pela trilha sonora da produção.

Sine From Above pode ser ouvida no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=O9GUJ7Wqy3A

Rain On Me pode ser escutada neste endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=AoAm4om0wTs

Sour Candy pode ser ouvida no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=fnPn6At3v28

Confira as músicas de Chromatica:

1. Chromatica I

2. Alice Stupid

3. Rain On Me (com Ariana Grande)

4. Free Woman

5. Fun Tonight

6. Chromatica II

7. 911 Plastic Doll

8. Sour Candy (com Blackpink)

9. Enigma Replay

10. Chromatica III

11. Sine From Above (com Elton John)

12. 1000 Doves

13. Babylon