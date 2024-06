Marido de Nadja Haddad fala sobre evolução do filho e emoção de segurá-lo no colo

O marido de Nadja Haddad compartilhou com os seguidores a emoção de agora poder ficar com o filho no colo, coladinho em seu peito. Danilo Joan compartilhou uma série de belíssimos registros em que aparece segurando José e descreveu como está se sentindo em ver a evolução do pequeno, que precisou ficar internado na UTI desde o nascimento. O casal teve gêmeos, mas um dos bebês não resistiu.

Na publicação do Instagram, ele começou dizendo:

Em todo tempo Deus é bom! Busco palavras que possam descrever a sensação de ter meu filho no meu peito. Não consegui encontrar as palavras, mas entendi que, tem bençãos na vida que não podem ser explicadas, mas podem ser sentidas? Algo realmente sobrenatural! Hoje, pela primeira vez, pude fazer o canguru com o José e senti-lo no meu peito!

Em seguida, Danilo comemorou a melhora do filho.

Nosso milagre, o José, chegou a pesar 380 gramas!!! E agora, comemoramos sua plena evolução! Falei para ele o quanto as pessoas têm orado por ele, o quanto ele está sendo guerreiro e, o quanto ele e o Antônio, transformaram nossas vidas. Disse a ele que seu irmão virou um anjinho, cantei para ele? Deus de promessas, Tu és, Descendência!

O companheiro de Nadja finalizou agradecendo a todos que oraram por sua família e aproveitou para exaltar a amada.

Agradeço a todos que tem orado por nós. Não é fácil viver entre o luto e a esperança, mas estamos convictos de que Deus em todo tempo é bom! Obrigado, meu Deus, por me dar a mulher mais guerreira desse mundo, te amo e te honro para toda vida Nadja Haddad.