Emocionada, mãe de Cameron Boyce agradece homenagens ao ator

29/05/2020 | 11:10



O ator Cameron Boyce, que morreu em julho de 2019, recebeu diversas homenagens na última quinta-feira, dia 28, data em que comemoraria seu aniversário de 21 anos de idade. A Fundação Cameron Boyce, criada em sua homenagem, lançou uma campanha de arrecadação por conta da data e recebeu também diversas mensagens de fãs em memória do ator.

Diante disso, Libby Boyce, mãe de Cameron, postou um vídeo em seu Instagram agradecendo pelas doações e pelas mensagens em memória de seu filho. Sem conter a emoção, ela declarou:

- Oi, pessoal, estou lendo todas as mensagens na página da Cameron Boyce Foundation, com todos os comentários com as doações e estou realmente impressionada com tantas pessoas que amavam Cameron. Sabe, eu só queria agradecer por ele ser tão querido e nós realmente faremos coisas incríveis para que a morte dele não seja em vão. Obrigada.

Entre as doações de diferentes valores, uma se destacou ao oferecer dez mil dólares, aproximadamente 53 mil 630 reais, para a Fundação, que tem como missão investir na cura para a epilepsia e evitar a morte súbita por conta da doença, como foi o caso do ator, além de acabar com a violência com armas e dar suporte a outras causas pelas quais Cameron lutava, como acabar com a crise de água no mundo.