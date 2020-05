PlayStation Plus em junho: Call of Duty: WWII e Star Wars: Battlefront II estão gratuitos

Da Redação, com assessoria

A PlayStation anunciou os dois jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus para junho. São eles: Call of Duty: WWII e Star Wars: Battlefront II. Enquanto o primeiro está disponível para download desde a última terça-feira (26), o segundo chega à plataforma em 2 de junho. A promoção vai até 6 de julho.

PlayStation Plus em junho

Em Call of Duty: WWI, o jogador é inserido no front da Segunda Guerra Mundial e participará de várias missões inspiradas em momentos reais da história. É possível pilotar veículos antigos, usar armas clássicas e enfrentar inimigos. Também oferece os modos Campanha, Multijogador e Zumbi.

Já em Star Wars: Battlefront II, os jogadores estarão munidos de blasters e sabres de luz e precisarão usar a força para ter sucesso no campo de batalha. A ação ocorre em locais famosos da franquia e a bordo de naves e veículos icônicos. Esta versão gratuita dá direito a aproveitar as mais de 25 atualizações que o título teve desde seu lançamento, incluindo co-op online.

Vale lembrar que os assinantes da PlayStation Plus contam com outros benefícios além dos games gratuitos. Entre eles: a possibilidade de jogar no modo multiplayer online, ter acesso a descontos exclusivos na PlayStation Store e contar com 100 GB de armazenamento em nuvem para fazer upload dos jogos salvos e transferi-los de um PS4 para outro.

