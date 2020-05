Estado convoca reunião com prefeitos do Grande ABC para discutir flexibilização

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/05/2020 | 14:23



O governo do Estado convocou uma reunião com os prefeitos do Grande ABC para esta quinta-feira (28), às 18h, presencial no Palácio dos Bandeirantes, para discutir o plano que flexibilizou a quarentena para a Capital e manteve o endurecimento de regras de isolamento físico para as cidades da região no combate à disseminação do novo coronavírus.

O Diário apurou que o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi (PSDB), telefonou no início da tarde desta quinta-feira para o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), convidando para uma conversa na sede do Executivo estadual. Há expectativa de que a conversa seja conduzida pelo governador João Doria (PSDB).

A decisão de excluir o Grande ABC do planejamento de flexibilização de funcionamento de parte do comércio causou revolta nos prefeitos da região, em especial porque não ficou claro qual critério adotado pela gestão Doria para liberar a Capital e fechar a Região Metropolitana. Doria havia prometido que iria tratar separadamente o Grande ABC da Região Metropolitana ao decidir sobre a nova quarentena, mas voltou atrás e incluiu todos os municípios na Grande São Paulo.

Ainda conforme apuração do Diário, a estratégia dos prefeitos da região é de pedir isonomia no tratamento com base nos números de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) à disposição, taxa de isolamento físico e índice de transmissão do novo coronavírus na população da região.