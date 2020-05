A figurinha como documento histórico

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/05/2020 | 00:01



Bate-bola

Quem foi à Copa da Argentina

Seguem as imagens de álbum editado na Alemanha para a Copa do Mundo de 1978. Vários jogadores não foram à Argentina: Luiz Pereira, Zé Maria, Paulo César, Marinho, Valdomiro. O Rodrigues Neto saiu com a foto do Reinaldo. Aparece a data de fechamento da edição: 8 de março de 1978. Uma publicação feita com antecedência e ainda distante com informações imprecisas. Mais um sinal dos tempos.

José Roberto Diniz

Diniz, se não estou enganado (você certamente não estará) os álbuns da Panini são lançados dois meses antes da Copa. Já a relação de jogadores é enviada à Fifa três semanas antes do jogo inaugural. Como a Panini precisa começar a processo de produção pelo menos três meses antes do álbum chegar ao mercado, só vai dar 100% certo por mero acaso.

Max Gehringer

Esses são os prazos atuais. Em 78 era tudo à revelia. As editoras de todo mundo seguiam conforme estratégia própria. Acertar 100%, impossível. Mais fácil ganhar na Mega-Sena acumulada.

O Sergio (Miranda Paz, figurinha Memofut nº 05) tem razão. A Panini, que hoje tem exclusividade mundial para as figurinhas da Copa, lança encartes adicionais.

No passado (década de 90) a Score (não era a Panini) fazia isso nos cards do Campeonato Italiano chamando de ‘Nuovo Arrivi’.

Diniz

