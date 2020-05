Orlando Morando, Paulo Serra e Lauro Michels mostram indignação sobre nova quarentena

Do Diário do Grande ABC



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), disse em live na noite desta quarta-feira (27), que vai procurar o Ministério Público com números para provar que o município tem dados melhores do que a cidade de São Paulo. Mais cedo, o governador João Doria (PSDB) anunciou o Plano São Paulo, uma flexibilização regionalizada que vai começar no dia 1º de junho e vai até o dia 15. O Grande ABC fica na fase 1, a mais restrita de todos, enquanto a Capital está na fase 2.

"Continuo achando perigoso sair da quarentena, mas injustiça eu não vou aceitar. Quero que um infectologista defenda o que foi feito na Capital. Vai procurar o Ministério Público, se for necessário vou procurar a Justiça, e mostrar os números. Se erraram, que corrijam. Não vou permitir que clientes saiam de São Bernardo e vão comprar em São Paulo. Nós nos preparamos melhor do que eles. Ou que eles também fiquem na fase 1 ou São Bernardo vá para a fase 2."

Já o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), gravou vídeo em que também mostra estar descontente com as medidas. "Trata-se de grande absurdo porque deixou de fora os critérios científicos. Os índices da nossa cidade são muito melhores do que os da Capital. Nós tomamos as medidas corretas, equipamos a saúde, priorizamos os atendimentos e a gente nunca misturou política na tomada de decisões. Lutamos e vamos continuar lutando pela nossa autonomia. Por isso, iremos até às últimas consequências para ter esse autonomia de volta. Seremos referência também na retomada das atividades econômicas."

O prefeito de Diadema, Lauro Michels, postou boletim em que disse "mudaram todas as regras no fim do jogo sem falar com os prefeitos". Segundo ele, "fizeram uma mágica para que a Capital se encaixe na fase 2, o local com maior número de mortos. Como será com os bairros que fazem limite com São Paulo?". Michels continuou: "precisamos agir com responsabilidade, é muita politicagem".

Em nota, o Consórcio Intermunicipal disse que recebeu com "profunda surpresa e indignação" o comunicado feito pelo Governo do Estado e que voltará a se reunir na sexta-feira (29), por videoconferência, às 10h.