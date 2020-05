Príncipe William relembra princesa Diana e revela que se tornar pai foi um dos momentos mais assustadores de sua vida

24/05/2020 | 13:10



Príncipe William decidiu abrir o jogo sobre o impacto que a morte de sua mãe, a princesa Diana, teve em sua vida após ele se tornar pai, e ao lado do jogador de futebol Marvin Sordell participou do documentário Football, Prince William and Our Mental Health do canal BBC.

De acordo com a revista People, ao conversar com Marvin, que enfrentou momentos difíceis na infância por ter um pai ausente, William revelou que o nascimento de seus filhos trouxe muitas memórias em relação à mãe, que morreu em um acidente de carro em 1997.

- Acho que quando passamos por algo traumático em nossa vida - como por exemplo o seu pai não estar por perto, ou a minha mãe ter morrido quando eu era jovem - nossas emoções voltam aos solavancos, porque essa é uma fase muito diferente da vida. E não temos ninguém ali para nos ajudar, então eu definitivamente achei tudo um pouco esmagador às vezes.

Ele também disse que, apesar de Kate Middleton sempre ajudá-lo com os três filhos - George, Charlotte e Louis -, considera a paternidade um dos momentos mais assustadores de sua vida.

- Eu e Catherine nos apoiamos e passamos por esses momentos juntos, então nós acabamos evoluindo e crescendo um com o outro. É um dos momentos mais incríveis da minha vida, mas também um dos mais assustadores.

Pandemia

Príncipe William também participou de uma live com os profissionais da saúde do Belfast Health and Social Care Trust e se mostrou preocupado em relação aos efeitos que o isolamento social - causado pela pandemia do novo coronavírus - tem nos mais jovens. Segundo o Daily Mail, ele disse:

- Estou particularmente preocupado em como os mais jovens irão lidar com isso a longo prazo, porque todos nós estamos atrapalhados durante esse período. (...) Acho que nenhuma criança entende o distanciamento social.

Já de acordo com o Sunday Times, a escola de George e Charlotte - a Thomas's School Battersea - deve reabrir em junho para algumas turmas, mas William e Kate ainda não estão prontos para enviar os pequenos de volta aos estudos.

O Duque e a Duquesa de Cambridge gostariam de enviar os dois filhos para a escola juntos; no entanto, o colégio em que eles estudam por enquanto só abrirá as aulas presenciais para as turmas dos alunos mais jovens - ou seja, Charlotte voltaria, enquanto George permaneceria em isolamento.