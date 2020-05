21/05/2020 | 09:52



A China vai alterar suas regras de inspeção alfandegária para o minério de ferro da Austrália, principal produto de exportação do país, a partir de 1º de junho, informa a mídia australiana. Existem temores de que a mudança nos procedimentos seja usada para favorecer o Brasil, que é o segundo maior fornecedor mundial de minério de ferro para a China, de acordo com o site da emissora de TV australiana 7News. O receio é que as exportações brasileiras de minério de ferro sejam liberadas com mais agilidade nos portos chineses e que as australianas fiquem retidas, diz a 7News.