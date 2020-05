Morando pede liberação de verbas para ministro

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/05/2020 | 00:01



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), pediu prioridade na liberação de recursos federais para obras nas áreas de habitação e mobilidade urbana durante audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em Brasília, ontem à tarde.



Na área de mobilidade, a solicitação foi para intervenções no viário do Ribeirão dos Couros. O projeto envolve a construção de dois viadutos sobre a Avenida 31 de Março, no bairro Pauliceia, e pavimentação de dois quilômetros quadrados de vias do entorno. No total, o pacote envolve R$ 118 milhões. A licitação já foi lançada e a estimativa de conclusão dos trabalhos é de dois anos.



Já no setor de habitação, o pedido foi de auxílio financeiro para obras no Parque Imigrantes que envolvem urbanização, construção de apartamentos e regularização fundiária, além de intervenções de contenção. Somente nessa área serão investidos R$ 58,8 milhões em 30 ações – 21 foram concluídas e nove estão em andamento.



Morando convidou o ministro para ato de entrega de outras obras habitacionais cujos trabalhos estão perto de serem finalizados, como as moradias da Vila Esperança (100 unidades, prevista para julho) e Divineia (156 unidades, também para julho), além dos Parques Linear do Alvarenga e dos Ipês. A previsão de entrega, conforme cronograma do governo de São Bernardo, é julho.



“Temos trabalhado com muita intensidade na elaboração de ações para combater o coronavírus. No entanto, as demais áreas estão continuando. Precisamos seguir priorizando os planos do município. O encontro com o ministro foi muito positivo”, comentou Morando, após a reunião.