Mulher de Dedé vira alternativa em Ribeirão

Raphael Rocha



20/05/2020 | 00:14



Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), foi vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito de Ribeirão Pires. Quando estava em ascensão, passou a ter problemas na Justiça Eleitoral e seu sonho de administrar a cidade nunca se concretizou. Ele tentou em 2012 e em 2016. Após a derrota há quatro anos, se entrincheirou na oposição ao prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), postura que durou até o ano passado, quando as partes conversaram e se acertaram. Mas isso não quer dizer necessariamente apoio eleitoral. Tanto que começou a ganhar força que a mulher de Dedé, Adriana Menezes (Cidadania), pode sair candidata à Prefeitura na eleição deste ano. Além do sobrenome do marido, Adriana tem trabalho no município, é conhecida por setores da sociedade ribeirão-pirense. E em uma eleição de apenas um turno, poderia surpreender.

Indicação

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, encaminhou solicitação ao governador João Doria (PSDB) para que haja liberação de recursos para os municípios do Grande ABC para compra de respiradores e para autorização de verba para custeio de leitos de UTI durante a pandemia do novo coronavírus no País. “O Estado está para receber carregamento de respiradores vindos da China e mostramos que esses equipamentos vão ser importantes para a região. É necessário porque, infelizmente, a taxa de letalidade da maioria dos municípios do Grande ABC por Covid-19 é superior à registrada no Brasil.”

Trajes

O vereador Willians Bezerra (PT), de Santo André, apareceu à vontade na sessão virtual realizada ontem. O parlamentar compareceu aos trabalhos on-line sem camiseta. Inicialmente, os demais colegas evitaram alertar o petista. Mas quando Willians pediu a palavra, foi avisado que não estava nos melhores trajes para a ocasião. O vereador correu para pegar uma camiseta, a vestiu e pediu desculpas pelo ocorrido.