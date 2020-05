Anitta participa do É de Casa e fala com o ex, André Marques, sobre atual relacionamento e vontade de ser mãe: - Trabalhando para achar o pai

17/05/2020 | 10:10



Como você viu, Anitta já confessou ter tido um relacionamento com o apresentador André Marques. A poderosa também garantiu que, apesar do término da relação, os dois continuam amigos até hoje. E essa amizade pode ser comprovada no último sábado, dia 16, quando a cantora participou do programa É de Casa, comandado pelo próprio Marques. Os dois conversaram ao vivo sobre trabalho, a nova rotina em meio à pandemia do novo coronavírus e também sobre o atual namoro da funkeira, que recentemente assumiu o influenciador Gui Araújo como o seu namorado.

Anitta também revelou a sua vontade de ser mãe.

- Com certeza. Aguarda aí. Estou trabalhando para achar o pai, brincou com André Marques.

Legal, né? Deu para ver que os dois mantém uma boa relação!

Política

Sempre com a agenda lotada de diversos compromissos profissionais, Anitta reconheceu, em entrevista ao jornal Extra, que este período de quarentena e isolamento social trouxe algumas vantagens em sua vida.

- Acho que essa parada era o que eu precisava. Necessitava de um tempo, de ficar de boa, ter o meu momento. Não conseguia curtir minha casa. Hoje, fico com meus cachorros, vejo TV...

A cantora ainda contou que teve ajuda do namorado, Gui Araújo, ao montar o cenário para o seu novo programa, o Anitta Dentro da Casinha, transmitido pelo Multishow.

- Não fala que eu fiz obra, senão o povo me mata (risos). Não fiz mesmo. Na verdade, peguei um papel de parede que havia sobrado da minha sala e comprei algumas coisas pela internet. Eles me ajudaram muito a montar a estrutura do lugar. [...] Ele ajudou muito (risos). Carregou sofá, desceu e subiu com coisas, operou câmera num dia... Colocou a mão na massa.

A poderosa explicou que não encara essa atração como algo negativo - pelo menos não neste momento delicado que estamos vivendo.

- Tenho noção de que não tem muito como ter essa privacidade se eu estou mostrando minha casa, mas, com o coronavírus, as pessoas estão mais ociosas e mergulhados num mundo cheio de energia pesada. Estou dando entretenimento. É o que sei fazer, é meu trabalho. [...] O programa já foi uma forma de tornar este período mais produtivo. Espero ainda estrear a segunda temporada do meu documentário na Netflix.

Anitta também esclareceu o motivo de não se pronunciar sobre alguns assuntos na internet, lembrando do período em que foi criticada por não se posicionar politicamente nas redes sociais.

- Sinto-me lisonjeada que as pessoas querem saber o que penso, mas eu precisei aprender isso da pior forma em 2018. Não gosto de opinar sobre assuntos que desconheço. E, na época, era bem alheia, não era muito informada. Gosto de falar de coisas que consigo debater até o fim. Por isso, demoro às vezes para me expressar sobre algo. Se eu coloco uma hashtag, vou querer discuti-la até se esgotar o último argumento.

Ela refletiu, inclusive, sobre a cultura do cancelamento.

- Não é algo que me abala. Não tenho medo, fico tranquila, sigo minha vida normal. Tenho muita consciência de que eu sou uma pessoa do bem, sei do meu caráter. Qualquer julgamento que seja feito na internet... Pode vir me cancelar, mas é só eu reiniciar e está tudo certo. Eu já fui cancelada 700 mil vezes e acho que só fiz alguma coisa de errado em 10% (risos). Em 90%, estava quieta no meu cantinho. Não sofro nem morro por isso. Faz parte do meu trabalho.

E falou sobre a possibilidade de seguir carreira política.

- Aceitaria um cargo político, mas teria que estudar bastante para me sentir preparada. Se for pra ter alguma posição, eu ia querer ser a melhor que já apareceu.