Governo de São Paulo anuncia maior contrato de concessão de rodovias do País

15/05/2020 | 13:23



Em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes na tarde desta sexta-feira (15), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a assinatura do maior contrato de concessão de rodovias do País, com investimento de R$ 14 bilhões do setor privado. O contrato entre Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e a concessionária Eixo SP vale por 30 anos, abrange 12 rodovias em 62 municípios e 1.273 quilômetros de malha viária. A concessão prevê ainda a geração de 7 mil novos empregos diretos e indiretos nos primeiros 2 anos de contrato. “Concessão demonstra confiança no governo e estimula a economia em todo o Estado”, afirmou Doria, e acrescentou: "Contrato vai levar renda, oportunidade e dignidade para nossa população."

Segundo Rodrigo Garcia (DEM), vice-governador de São Paulo, esse contrato aponta um caminho de saída para crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. “Estamos olhando o pós-pandemia e pensando em como gerar emprego. A assinatura deste contrato hoje reforça isso”, acrescentou.

Serão administrados pela Eixo SP a infraestrutura rodoviária que atravessa o estado desde a região de Campinas até o extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O plano de modernização inclui obras e construção de 600 quilômetros de duplicações e novas pistas. Também haverá faixas adicionais e vias marginais, obras que melhoram a fluidez, o escoamento da produção regional e a segurança viária. Serão implatados, ainda, acostamento, novos acessos e retornos, recuperação de pavimento, passarelas e ciclovias. O projeto prevê que a cada quatro anos sejam realizadas revisões que possam adequar novos investimentos nas pistas.

Outra novidade é que a concessão também prevê inovações na cobrança de pedágios. O modelo considera uma tarifa quilométrica 23% menor em comparação com a praticada atualmente. Haverá desconto de 5% para usuários do pagamento automático. Além disso, a grande inovação é a concessão de desconto de usuário frequente. O modelo, inédito no Brasil, irá beneficiar motoristas que utilizam o trecho rodoviário com mais frequência, principalmente moradores de pequenas cidades que usam as rodovias para ter acesso a municípios vizinhos

Além disso, Doria anunciou também, a assinatura de seis novos contratos por meio da Sabesp para dar continuidade ao programa de despoluição do Rio Pinheiros, que prevê a geração de 2.500 novos empregos nos próximos 8 meses. O total destes contratos soma R$ 681 milhões. O programa prevê intervenções de saneamento e socioambientais com objetivo de devolver o Rio Pinheiros limpo à população em 2022. Os novos contratos somam-se a outros seis que já estão em execução pela Sabesp.

Contra o coronavírus – Doria também anunciou a compra de 2 milhões de novos testes rápidos como forma de combater a pandemia da Covid-19. No primeiro momento a testagem em massa será destinada a policiais militares, civis, científicos e bombeiros, seguidos de profissionais da saúde. “É um esforço do governo para ampliar a testagem e a rede de coleta descentralizada de exames”, explicou Doria.

De acordo com o secretário de Saúde, José Henrique Germann, o estado tem hoje 58.247 casos confirmados. De ontem para hoje foram 3.961 pacientes que testaram positivo para o coronavírus. O montante representa uma alta de 7%, a maior até então. O número de mortos chega a 4.501, sendo 186 de ontem para hoje, o que representa alta de 6%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 68% em todo o estado e 84,5% na Grande São Paulo. Questionado sobre o lockdown, Doria afirmou que a comissão de contingência do coronavírus avalia isso dia após dia. “O protocolo está pronto, mas neste momento não será aplicado”, garantiu.