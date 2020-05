Programa de Sabrina Sato já tem data para voltar

15/05/2020 | 11:10



Made in Japan já tem data para voltar! O reality show apresentado por Sabrina Sato volta à tela da Record TV no dia no dia 23 de maio, a partir das 22h30.

Sempre aos sábados, o programa será exibido em seis episódios e continua valendo o prêmio de 500 mil reais a ser entregue para uma das dez celebridades na disputa, que encaram juntas o confinamento e as provas de uma gincana pitoresca, tudo ao estilo japonês!

No jogo estão os atores Sérgio Hondjakoff e Gui Santana, os modelos Flávio Mendonça e Luiza Ambiel, os atletas Richarlyson e Maurren Maggi, as influenciadoras digitais Babi Muniz e Silvana Oliveira, o veterano em realities Dhomini e a passista Quitéria Chagas.

Ao longo de 25 dias morando em um ambiente compartilhado de três cômodos, todos enfrentam a pressão da convivência e da rivalidade com os colegas, dormindo em camas-cápsulas e se submetendo a rígidas regras na casa. Socorro!

Inédito, o reality show é liderado por Sabrina Sato, mas também conta com o anfitrião Yoshi e o juiz Mr. Fu - ambos japoneses -, que irão ajudar a apresentadora na tarefa de comandar famosos em provas irreverentes que exigem estratégia, sorte ou habilidade.