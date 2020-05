Obituário - 14 de maio de 2020

Do Diário do Grande ABC



14/05/2020 | 10:26



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 12 de maio

Ignes de Almeida Terçariol, 90. Natural de Jambeiro (SP). Residia no Jardim Independência, em São Paulo (SP). Dia 12, em Santo André. Cemitério São Pedro, em Vila Alpina.

Maria de Lourdes Ferrari Procópio, 84. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jairo Marcelino dos Santos, 84. Natural de Belém (PA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldemar de Souza, 78. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Tereza Carajorge, 77. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Oswaldo da Coll, 76. Natural de Tatuí (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eiti Ikenaga, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Paulista, em Guarulhos (SP). Dia 12, em Santo André. Cemitério Parque Primavera, em Guarulhos (SP).

José Roberto de Souza, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Autônomo. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moacir Aparecido Morassi, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Joaquim Roberto Carvalho, 64. Natural de Barra Mansa (RJ). Residia no Centreville, em Santo André. Autônomo. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bernadete Alves de Holanda, 63. Natural de Mata Grande (AL). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 12, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Antonio de Souza, 61. Natural de Adamantina (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Francisco José da Silva, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pedreiro. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 11 de maio

Djanira Augusta de Menezes, 91. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Irene Alves de Viveros, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Maria Cecília, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Américo Pereira da Silva, 84. Natural de Álvares Machado (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Maria Ernestina Rocha, 81. Natural de Santana do Parnaíba (Alagoas). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Ademar Mendes da Silva, 79. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Joaquim Rosa da Luz, 78. Natural de Monsenhor Paulo (Minas Gerais). Residia na Nova Baeta, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério do Baeta.

Pedro Bispo dos Santos, 75. Natural de Santa Luzia (Bahia). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Miguel Batista de Oliveira, 75. Natural de Padre Paraíso (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Rodrigues, 71. Natural de Itapuí (SP). Residia no Jardim Lavínia, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Elizabete Gonçalves da Silva, 71. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Same Bubman, 69. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Maria Iracema Moura, 60. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 12 de maio

Santina Zolim, 89. Natural do Paraíso (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

João Antonio da Silva, 69. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 11 de maio

Maria Falchero Negrão, 91. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 11. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Luiz Corrochano, 87. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Guri Jacuk, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Caetano, terça-feira, dia 12 de maio

Elza França Barbosa, 78. Natural de Macaubal (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 11 de maio

Sebastião Rodrigues Chagas, 82. Natural de Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal.

Maria de Lima Carvalho, 73. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Terezinha Severina de Santana, 72. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Aparecida Coronado Monteiro, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Antonio Luiz Canela, 70. Natural de Bananal (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz.

Luiz Antonio de Oliveira Buico, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia em Morro Branco, em Beberibe (Ceará). Dia 11. Cemitério Municipal.

Jorge Martins dos Santos, 61. Natural de Porteirinha (Minas Gerais). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Marinei Conceição dos Santos Silva, 56. Natural de Porto Calvo (Alagoas). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Jaira Maria dos Anjos da Silva, 55. Natural de São Paulo (SP). Dia 11. Residia na Vila Élida, em Diadema. Cemitério Municipal.

Rodolfo Vecelic Junior, 50. Natural de São Paulo (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 12 de maio

Marinez Egidio Garcia, 78. Natural de Uchoa (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

Dalmira Maria Pereira, 67. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Wilson Roberto de Oliveira, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Josenildo de Jesus Cerqueira, 59. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Ysaac Daniel Gomes dos Santos, 23. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal.



M A U Á

Segunda-feira, dia 11 de maio

Valdir Pedro Pereira, 65. Natural de Guimarânia (Minas Gerais). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

José Reginaldo dos Santos Lima, 58. Natural de Limoeiro da Anadia (Alagoas). Residia no Jardim Taquaruçu, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Terça-feira, dia 12 de maio

Avelino Pires de Moraes, 86. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12, em Diadema. Vale dos Pinheirais.

José Cassemiro Macedo, 82. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Iluina Dornelo Tzechuk, 70. Natural de Campo Mourão (Paraná). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Raimunda Izaquiel do Nascimento, 64. Natural da Naviraí (Mato Grosso do Sul). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Maria das Graças Silva Sousa, 61. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Mariangela da Silva Gitti, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Diretora administrativa. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria Martins de Jesus, 53. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no Jardim Elizabeth, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Elison Rosa Silva, 25. Natural de Araripina (Pernambuco). Residia no Parque das Flores, em São Paulo (São Paulo). Dia 12, em Mauá. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (São Paulo).