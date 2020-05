Reduc bate recorde de entrega de GLP em abril, diz Petrobras

13/05/2020 | 09:51



A Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, bateu o segundo recorde consecutivo na entrega de gás de cozinha (GLP 13 kg) ao mercado em abril, depois do produto ter faltado em várias regiões pelo aumento do consumo trazido pelo isolamento social. A refinaria, terceira em volume da Petrobras, vendeu no mês passado 90.306 toneladas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o equivalente a 7 milhões de botijões de 13 quilos.

"Pela primeira vez, a refinaria rompeu a marca média de 3.000 toneladas/dia de fornecimento do produto. Foram 102 toneladas de GLP a mais por dia em relação a março, o que representa um aumento de 3,5% na entrega diária na comparação com o mês anterior", informou a estatal em nota.

Segundo a Petrobras, o volume vendido faz da Reduc o principal ponto de fornecimento de gás de cozinha do Brasil. A unidade foi a primeira a ter seus empregados testados para covid-19 a partir da última segunda-feira (11). As demais refinarias devem receber os testes ao longo desta semana. Entre março e abril foram entregues 180.483 toneladas de GLP.

O produto comercializado na Reduc é composto, em sua maior parte, pelo processamento de Líquido de Gás Natural (LGN) recebido de plataformas das bacias de Campos (RJ) e Santos (SP). Outra parcela do derivado é produzida na própria refinaria, que recebe ainda GLP do Terminal de Cabiúnas, em Macaé (RJ).

A Reduc tem capacidade para processar 40 milhões de litros de petróleo diariamente e produzir mais de 50 tipos de derivados diferentes. Com a queda de consumo trazido pela pandemia da covid-19, os demais combustíveis produzidos pela refinaria tiveram queda de consumo, enquanto o gás de cozinha, ao contrário, superou as expectativas obrigando a estatal a importar GLP para garantir o abastecimento do mercado.