Projeto propõe indenização para trabalhadores da construção civil

13/05/2020 | 00:01



Projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa de São Paulo busca proteger os operários da construção civil, que seguem trabalhando durante a pandemia do novo coronavírus. Proposta elaborada pelo líder do PTB, deputado estadual Campos Machado, autoriza o governo do Estado a contratar seguro destinado a indenizar, em até R$ 300 mil, as famílias de funcionários contaminados por Covid-19 em sua atividade.

“Assim como os profissionais de saúde, eles também estão cuidando da sociedade, construindo obras públicas, essencialmente hospitais”, afirmou Campos Machado. Reportagem do Diário de 24 de março mostrava que, a despeito de os sindicatos de trabalhadores defenderem a paralisação das atividades durante a pandemia, as obras de construção civil no Grande ABC seguiam funcionando – situação que se mantém até hoje.

A aprovação da lei não garante indenização, apenas autoriza governador João Doria (PSDB) a fazer o pagamento às famílias de trabalhadores nos casos de morte ou invalidez – algo que o tucano poderia fazer independentemente de autorização da Assembleia Legislativa.