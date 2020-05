Marilia Mendonça faz nova live se incomoda com censura: - Tudo tem problema agora

10/05/2020 | 16:10



Marilia Mendonça realizou uma segunda transmissão ao vivo na noite do último sábado, dia 9, um mês após a primeira apresentação ter batido recorde mundial de audiência, com 3.2 milhões de acessos simultâneos no YouTube. Durante o show, a rainha da sofrência soltou um palavrão e se preocupou com as consequências de sua atitude.

- Muita gente me questiona: Poxa, Marilia, você colocou toda a culpa em cima da mulher. Mas essa música é para representar que a mulher é tão f**a, tão f**a, falou, ao explicar a letra da canção Amante Não Tem Lar.

Em seguida, questiona a sua equipe:

- Pode falar isso? Se eu falar isso, a minha live vai cair ou não? Ah, não tem problema não, né? Vai saber, né? Tudo tem problema agora, em referência ao episódio em que Gusttavo Lima foi repreendido quando bebeu demais e deu vexame ao vivo.

Apesar do inconveniente, a apresentação, que novamente foi realizada de sua casa, foi um sucesso, e contou inclusive com a participação de seu companheiro Murilo Huff, que também é pai de seu filho, Leo.