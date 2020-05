Luís Felipe Soares



09/05/2020 | 23:59



A MTV anunciou a data de estreia da nova temporada de De Férias Com o Ex Brasil, uma de suas atrações de maior audiência.

Os capítulos começam a entrar no ar a partir de 21 de maio, às 22h, com episódios inéditos sendo exibidos nas noites de quinta-feira. O material também estará disponível no catálogo do Amazon Prime Video.

A andreense Flávia Caroline, 24 anos, está entre os participantes e representa a região no reality show de pegação. A temporada 2020 contará com 12 episódios.